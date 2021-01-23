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    HaberlerEge Haberleri Kınık’ı ekranlara taşıdı
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    23.01.2021 - 07:00 |

    Kınık’ı ekranlara taşıdı

    Eski bakan Kürşat Tüzmen, Haber Global ekranlarında yayınlanan “Kürşad Tüzmen ile Benim Şehrim” programı için Kınık’ı ziyaret etti.

    Kınık’ı ekranlara taşıdı

    Eski bakan Kürşat Tüzmen, Haber Global ekranlarında yayınlanan “Kürşad Tüzmen ile Benim Şehrim” programı için Kınık’ı ziyaret etti. Belediye Başkanı Sadık Doğruer ve Kaymakam Erol Türkmen tarafından karşılanan Tüzmen; Poyracık Ekmek Fırını, Delez Yaşam Vadisi Sosyal Tesisleri, Deveci Yörükler Parkı, Bahçıvanoğlu Tarım, Teknopak plastik fabrikası ile İzgranit’i gezdi. İlçenin tarım ve sanayi ürünlerini inceleyen Tüzmen; Kınık’ın domatesi, acı biberi, kestane balı, peyniri ve yöresel lezzetlerini tattı. Kilim kursundaki kadınlarla Türk Bayrağı dokunan kilime ilmek attı. Keşkek kazanının başına geçip vatandaşa ikram etti. Maden Şehitleri Parkı ziyaretindeyse Kınık Belediyespor antrenörü ve sporcuları Tüzmen’e atkı ve ismi yazılı olan forma hediye etti.

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