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    HaberlerEge Haberleri Kınıklı işadamından vefa
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    21.04.2020 - 07:00 |

    Kınıklı işadamından vefa

    Kınık Organize Sanayi Bölgesi’nde işletmesi bulunan Teknoplast firması sahibi İsmail Akıncıtürk, Belediye Başkanı Sadık Doğruer ile bir araya geldi,

    Kınıklı işadamından vefa

    Kınık Organize Sanayi Bölgesi’nde işletmesi bulunan Teknoplast firması sahibi İsmail Akıncıtürk, Belediye Başkanı Sadık Doğruer ile bir araya geldi, yapabileceği destek konusunda görüş alışverişinde bulundu. Akıncıtürk, fabrikaların 1 milyon üretilen tek kullanımlık çatal, kaşık ve bıçak setini, aşevi, Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve hastaneye hediye etti. Başkan Sadık Doğruer, Akıncıtürk’e teşekkür etti.

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