21.04.2020 - 07:00 |
Kınıklı işadamından vefa
Kınık Organize Sanayi Bölgesi’nde işletmesi bulunan Teknoplast firması sahibi İsmail Akıncıtürk, Belediye Başkanı Sadık Doğruer ile bir araya geldi,
Kınık Organize Sanayi Bölgesi’nde işletmesi bulunan Teknoplast firması sahibi İsmail Akıncıtürk, Belediye Başkanı Sadık Doğruer ile bir araya geldi, yapabileceği destek konusunda görüş alışverişinde bulundu. Akıncıtürk, fabrikaların 1 milyon üretilen tek kullanımlık çatal, kaşık ve bıçak setini, aşevi, Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve hastaneye hediye etti. Başkan Sadık Doğruer, Akıncıtürk’e teşekkür etti.
Corona virüsle mücadelede son 24 saatSağlık Bakanlığı, son 24 saatte 4 bin 674 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 123 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 90 bin 980'e, can kaybının 2 bin 140'a yükseldiğini bildirdi.