Kınıklı işadamından vefa

Kınık Organize Sanayi Bölgesi’nde işletmesi bulunan Teknoplast firması sahibi İsmail Akıncıtürk, Belediye Başkanı Sadık Doğruer ile bir araya geldi, yapabileceği destek konusunda görüş alışverişinde bulundu. Akıncıtürk, fabrikaların 1 milyon üretilen tek kullanımlık çatal, kaşık ve bıçak setini, aşevi, Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve hastaneye hediye etti. Başkan Sadık Doğruer, Akıncıtürk’e teşekkür etti.