Kınık’ta, salgınla mücadele teşekkürü

AK Parti Kınık Kolları Başkanı Nadide Mutluer, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte; Kaymakam Erol Türkmen, Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Emniyet Müdürü Fatih Haykırer, Jandarma Komutanı Oral Kaymak ve Devlet Hastanesi Başhekimi Cengiz Yanık’ı makamlarında ziyaret etti. Heyet, koronavirüs salgını sürecindeki hizmet ve çalışmalar için teşekkürlerini sundu.