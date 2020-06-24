BİST115.3390.00EURO7.750.02USD6.850.07ALTIN389.900.94
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Kınık’ta, salgınla mücadele teşekkürü
    ABONE OL
    24.06.2020 - 07:00 |

    Kınık’ta, salgınla mücadele teşekkürü

    AK Parti Kınık Kolları Başkanı Nadide Mutluer, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte; Kaymakam Erol Türkmen, Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Emniyet Müdürü Fatih Haykırer, Jandarma Komutanı Oral Kaymak ve Devlet Hastanesi Başhekimi Cengiz Yanık’ı makamlarında ziyaret etti.

    Kınık’ta, salgınla mücadele teşekkürü

    AK Parti Kınık Kolları Başkanı Nadide Mutluer, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte; Kaymakam Erol Türkmen, Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Emniyet Müdürü Fatih Haykırer, Jandarma Komutanı Oral Kaymak ve Devlet Hastanesi Başhekimi Cengiz Yanık’ı makamlarında ziyaret etti. Heyet, koronavirüs salgını sürecindeki hizmet ve çalışmalar için teşekkürlerini sundu.

    Darp edip bankadan zorla para çektirirken yakalandılarKocaeli'nin Gebze ilçesinde, borç tahsili için darp ettikleri kişiyi zorla bir depoda tuttuktan sonra bankaya götürerek zorla para çektirmeye çalışan 4 şüpheli, polisin operasyonu ile yakalandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Avrupa’da taksici olmanın kriterleri ağır! Kent haritası hafızalarında

    Avrupa’da taksici olmanın kriterleri ağır! Kent haritası hafızalarında

    Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan tazminatsız kovulur

    Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan tazminatsız kovulur

    Maske uyarısı yapan yolcuya saldırdı

    Maske uyarısı yapan yolcuya saldırdı

    ‘Kimsenin elinde sihirli değnek yok’

    ‘Kimsenin elinde sihirli değnek yok’

    Sıradaki Haber