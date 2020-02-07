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    HaberlerEge Haberleri Kınık’tan izleme toplantısına çıkarma
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    07.02.2020 - 07:00 |

    Kınık’tan izleme toplantısına çıkarma

    İzmir Valiliği’nin önceki gün düzenlediği ‘Valilik Yatırım İzleme Toplantısı’na Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer’in yanısıra; Kınık Jandarma Komutanı Jandarma Başçavuş Oral Kaymak, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Veli Kılıç, daire amirleri ve ilçedeki mahalle muhtarları da katıldı.

    Kınık’tan izleme toplantısına çıkarma

    İzmir Valiliği’nin önceki gün düzenlediği ‘Valilik Yatırım İzleme Toplantısı’na Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer’in yanısıra; Kınık Jandarma Komutanı Jandarma Başçavuş Oral Kaymak, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Veli Kılıç, daire amirleri ve ilçedeki mahalle muhtarları da katıldı.
    Muhtarlarla değerlendirme
    Vali Erol Ayyıldız’ın başkanlık yaptığı toplantıda, muhtarların 2019 yılındaki talepleri ve Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı’nca yapılanlar ile muhtarların 2020 yılı için önerileri ele alındı. Ayrıca Devlet Su İşleri Karayolları Bölge Müdürlüğü, Gediz Dağıtım A.Ş. ve tarım orman il müdürlükleri tarafından, Kınık Belediyesi koordinasyonunda yapılacak hizmetler görüşüldü.
    Başkan Sadık Doğruer toplantı sonunda, mahalle muhtarları ve daire amirleriyle biraraya gelip değerlendirme yaptı, görüş alışverişinde bulundu.

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