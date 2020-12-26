‘Kirletenlerin karşısındayız’

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in öncülüğünde kurulan Burhaniye Eğitime Destek Derneği, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını tabletle buluşturuyor. Şimdiye kadar 250 tabletin dağıtıldığı kampanyaya destek gittikçe büyürken 150 tablet daha çocuklarla buluşturulacak. Başkan Deveciler “Geleceğimizin temelleri olan öğrencilerimiz her şartta eğitimlerini alabilmeliler” dedi.

30 Aralık tarihine kadar aileler; muhtardan alacakları durum belgesi, çocuklarının öğrenci belgesi ve çalışanlardan istenen gelir belgesi ile başvuru yapabilir.

10 bin çuval yakacak

Öte yandan belediyenin yakacak yardımları da sürüyor. Bu kış yaklaşık 10 bin çuval odun dağıtmayı planlayan belediye, şantiye alanında toparlanan ağaçları sobalara sığacak şekilde kesip çuvallıyor. İhtiyacı olan ailelerin evlerine götürüyor.

Başkan Deveciler, hemşehrilerinin bacası tüten sıcak evlerinde huzurla oturmaları için tüm imkanlarıyla destek olduklarını belirtti.