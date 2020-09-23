Kırtasiye malzemeleri Milas Belediyesi’nden

Milas Belediyesi, 2020-2021 eğitim yılında ilçe genelinde öğrenim gören dar gelirli öğrencilere kırtasiye yardımı yapıyor. Sırt çantası içinde verilen kırtasiye yardımında ilk, orta ve lise düzeyi okullarda okuyan öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak malzeme bulunuyor. Eğitimde fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak istediklerini belirten Başkan Muhammet Tokat, “Her zaman eğitim ve öğretimin yanında olacağız” dedi.