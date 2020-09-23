BİST1.0960.00EURO8.96-0.15USD7.660.05ALTIN468.62-0.18
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Kırtasiye malzemeleri Milas Belediyesi’nden
    ABONE OL
    23.09.2020 - 07:00 |

    Kırtasiye malzemeleri Milas Belediyesi’nden

    Milas Belediyesi, 2020-2021 eğitim yılında ilçe genelinde öğrenim gören dar gelirli öğrencilere kırtasiye yardımı yapıyor.

    Kırtasiye malzemeleri Milas Belediyesi’nden

    Milas Belediyesi, 2020-2021 eğitim yılında ilçe genelinde öğrenim gören dar gelirli öğrencilere kırtasiye yardımı yapıyor. Sırt çantası içinde verilen kırtasiye yardımında ilk, orta ve lise düzeyi okullarda okuyan öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak malzeme bulunuyor. Eğitimde fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak istediklerini belirten Başkan Muhammet Tokat, “Her zaman eğitim ve öğretimin yanında olacağız” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    3 bin fotokapan 7/24 av peşinde

    3 bin fotokapan 7/24 av peşinde

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Tazminat kararı...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Tazminat kararı...

    Zor sorular! Hüngür hüngür ağladı

    Zor sorular! Hüngür hüngür ağladı

    İstanbul’u scooter’la gezdiler

    İstanbul’u scooter’la gezdiler

    Sıradaki Haber