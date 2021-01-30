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    HaberlerEge Haberleri Kış Okulu’na bekliyoruz
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    30.01.2021 - 07:00 |

    Kış Okulu’na bekliyoruz

    Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi ve DEÜ Kooperatifi iş birliğinde 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerine yönelik “Kış Okulu” kayıtları başladı.

    Kış Okulu’na bekliyoruz

    Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi ve DEÜ Kooperatifi iş birliğinde 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerine yönelik “Kış Okulu” kayıtları başladı. Çevrimiçi eğitimlerde akademisyenler tarafından Çocuklarla Felsefe Atölyesi, Yaşam ve Modelleme, Matematik Eğitimi Yazılımlarıyla Öğreniyorum, STEM Etkinlikleriyle Öğrenme ve Basit Malzemelerle Fen Deneyleri başta olmak üzere birçok alanda eğitimler verilecek. 1-5 Şubat 2021 ve 8-12 Şubat 2021 tarihlerinde iki oturum olarak gerçekleştirilecek okul hakkında detaylı bilgiler koop.deu.edu.tr adresinde yayınlandı. 27-31 Ocak 2021 tarihlerinde alınacak ön kayıtlar yine bu adresten gerçekleştirilecek. Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Çocuklarımız yarıyıl tatilinde hem eğlenecek hem de akademisyenler tarafından geleceğin bilim dünyası ile ilgili bilgilere sahip olacaklar. Kış Okulumuza tüm çocuklarımızı bekliyoruz” diye konuştu.

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