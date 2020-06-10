Kişisel bakım ekibi yeniden görevde

Çiğli Belediyesi’nin 65 yaş üstü, engelli ve yatalak vatandaşlara hizmet veren kişisel bakım ekibi, yeniden hizmet vermeye başladı. Tulumlarını giyip, sterilizasyon işleminden geçtikten sonra evlere giden ekip, maske ve eldiven gibi temel kurallara da dikkat ediyor, banyo ve bakım işlemlerini gerçekleştiriyor. Başkan Utku Gümrükçü, “Kronik hastalarımızı da sisteme dahil ettik” dedi.