BİST109.2370.00EURO7.70-0.09USD6.79-0.10ALTIN375.191.20
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Kişisel bakım ekibi yeniden görevde
    ABONE OL
    10.06.2020 - 07:00 |

    Kişisel bakım ekibi yeniden görevde

    Çiğli Belediyesi’nin 65 yaş üstü, engelli ve yatalak vatandaşlara hizmet veren kişisel bakım ekibi, yeniden hizmet vermeye başladı.

    Kişisel bakım ekibi yeniden görevde

    Çiğli Belediyesi’nin 65 yaş üstü, engelli ve yatalak vatandaşlara hizmet veren kişisel bakım ekibi, yeniden hizmet vermeye başladı. Tulumlarını giyip, sterilizasyon işleminden geçtikten sonra evlere giden ekip, maske ve eldiven gibi temel kurallara da dikkat ediyor, banyo ve bakım işlemlerini gerçekleştiriyor. Başkan Utku Gümrükçü, “Kronik hastalarımızı da sisteme dahil ettik” dedi.

    2 gün önce kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybettiAydın'ın Kuşadası ilçesinde, geçirdiği motosiklet kazası sonucu hastaneye kaldırılan sürücü hayatını kaybetti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sağlık turizminde ilk hastalar geliyor

    Sağlık turizminde ilk hastalar geliyor

    Emekli olmak isteyen herkesi ilgilendiriyor! Belli oldu 941 lira...

    Emekli olmak isteyen herkesi ilgilendiriyor! Belli oldu 941 lira...

    Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

    Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

    Endişelendiren tablo

    Endişelendiren tablo

    Sıradaki Haber