‘Kitapla aranıza mesafe koymayın’

Ayvalık Belediyesi’nin yenilediği Amfitiyatro ve Büyük Park, kitap kurtlarının da yaz akşamlarında buluşma noktası haline geldi. Kültür Müdürlüğü ile Kipat Fuarcıık arasında protokol imzalandı. Amfitiyatro giriş alanına tüm yayınevlerinden örneklerin sergilendiği stantlar açıldı. Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Yararlı ne varsa biz de varız, okumak iyidir, kitap iyidir. Ne gerekiyorsa katkı sunmaya hazırız. Dijital dünyanın bize en büyük negatifliği, bilgisayar ve cep telefonlarına gömülmek. Kitap gibi ufku açabilecek, düşünsel mekanizmanızı geliştirebilecek, hayal dünyanızı geliştirebilecek başka bir şey yok” dedi.