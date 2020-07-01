Kızılay’a destek

Koronavirüs sürecinde kan stokları azalan Kızılay, yaz aylarında kan bağışlarının da düşmesiyle ülke çapında bağış kampanyası başlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi de kampanyanın duyurulmasına destek verdi. Sosyal medyada “Kan Dostum” etiketiyle kampanyayı duyurup bin adet afişi ESHOT otobüslerine astı.

Öte yandan Büyükşehir’in Anadolu Ateşi Dans Topluluğu işbirliğiyle hayata geçirdiği Romanlarla Dans projesinin seçmeleri, bugün Anadolu Ateşi Westpark Dans Okulu’nda başladı. Seçmeler 5 Temmuz tarihine kadar saat 13.00-18.00 saatleri arasında yapılacak. Başarılı olan 1100 genç, 31 Aralık’a kadar eğitim alacak. Eğitimin ardından, hem Roman kültürünün tanıtılacağı hem de Anadolu’nun 7 bölgesinden dans motiflerinin sergileneceği gösteri için çalışmaya başlayacak.