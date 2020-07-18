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    HaberlerEge Haberleri Kızılçullu gençleri Hong Kong yolcusu
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    18.07.2020 - 00:09 |

    Kızılçullu gençleri Hong Kong yolcusu

    Buca Belediyesi’nin bilim üssü Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, Hong Kong Gençlik Grupları Federasyonu’nun düzenlediği yarışmada 887 projeyi geride bıraktı, finale çıktı

    Kızılçullu gençleri Hong Kong yolcusu

    Buca Belediyesi’nin Türkiye’de ilk kez kurduğu, akademik düzeyde bilim ve sanat eğitimini ücretsiz vererek geleceğin sanatçı ve bilim insanlarını yetiştirmeye başlayan Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi, Hong Kong Gençlik Grupları Federasyonu’nun düzenlediği ‘Küresel Gençlik Bilim ve Teknoloji’ adlı yarışmada finale kaldı.

    Küresel gençlik, bilimsel başarı ve inovasyon platformu olan yarışmaya 32 ülkeden 887 bilimsel proje başvuru yaptı.

    Atık sensörü

    Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Sinemis Nur Boz, Bilal Esmer, Asil Söylev, Sude Kahraman’ın biyokimya alanında hazırladıkları ‘insana ve çevreye zarar vermeyen biyolojik gıda ambalajı projesi’yle çevre alanında hazırladıkları ağır metal atıklardan oluşan zararları belirleyecek sensör projesi, jüri değerlendirmesi sonucu finalist olarak seçildi. Dünyanın dört bir yanındaki bilim yeteneklerine ait projelerin yarışacağı organizasyon, 1 Ağustos’ta online olarak gerçekleştirilecek. Belediye Başkanı Erhan Kılıç,Kızılçullu öğrencilerinin Buca’yı ve Türkiye’yi temsil edeceğini belirtti.

     

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