BİST1.0860.93EURO8.830.22USD7.440.13ALTIN462.570.28
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Kızılçullu gururu
    ABONE OL
    06.09.2020 - 00:00 |

    Kızılçullu gururu

    Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, Hong Kong’daki dünya birinciliğinin ardından Tunus ve Zimbabwe’de de zirveye çıktı

    Kızılçullu gururu

    Hong Kong’da geçen ay düzenlenen uluslararası bilim yarışmasında çevre ve biyokimya alanındaki projeleriyle dünya birinciliği ve ikinciliği kazanan Kızılçullu öğrencileri, 28-30 Ağustos’ta Tunus ve Zimbabwe’de düzenlenen yarışmalardan da dereceyle döndü. Tunus’ta, Sinemis Nur Boz ve Bilal Esmer’in biyokimya alanında hazırladığı ‘İnsana ve Çevreye Zarar Vermeyen Biyolojik Gıda Ambalajı’ projesi ile Asil Söylev ve Sude Kahraman’ın çevre projesi ‘Ağır Metal Atıklardan Oluşan Zararları Belirleyecek Sensör’ dünya birinciliği elde etti. Merkez öğrencileri, aynı günlerde, Zimbabwe merkezli Afrika Bilim Fuarı’nda da 17 ülkeden 175 finalistin yer aldığı yarışmada, çevre projesiyle gümüş, biyokimya alanında da bronz madalya aldı.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bakanlık tavsiyede bulundu: Üniversiteler ne zaman açılacak 2020, Üniversiteler online mı devam edecek?

    Bakanlık tavsiyede bulundu: Üniversiteler ne zaman açılacak 2020, Üniversiteler online mı devam edecek?

    Kamuya binlerce personel alınıyor! 81 ilden başvuru...

    Kamuya binlerce personel alınıyor! 81 ilden başvuru...

    Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı!

    Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı!

    Üniversite öğrencileri soruyor: KYK burs - yurt başvuru işlemleri ne zaman başlıyor?

    Üniversite öğrencileri soruyor: KYK burs - yurt başvuru işlemleri ne zaman başlıyor?

    Sıradaki Haber