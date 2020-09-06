Kızılçullu gururu

Hong Kong’da geçen ay düzenlenen uluslararası bilim yarışmasında çevre ve biyokimya alanındaki projeleriyle dünya birinciliği ve ikinciliği kazanan Kızılçullu öğrencileri, 28-30 Ağustos’ta Tunus ve Zimbabwe’de düzenlenen yarışmalardan da dereceyle döndü. Tunus’ta, Sinemis Nur Boz ve Bilal Esmer’in biyokimya alanında hazırladığı ‘İnsana ve Çevreye Zarar Vermeyen Biyolojik Gıda Ambalajı’ projesi ile Asil Söylev ve Sude Kahraman’ın çevre projesi ‘Ağır Metal Atıklardan Oluşan Zararları Belirleyecek Sensör’ dünya birinciliği elde etti. Merkez öğrencileri, aynı günlerde, Zimbabwe merkezli Afrika Bilim Fuarı’nda da 17 ülkeden 175 finalistin yer aldığı yarışmada, çevre projesiyle gümüş, biyokimya alanında da bronz madalya aldı.