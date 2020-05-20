Klinikten bahçeye

Koronavirüse önlemleri nedeniyle kliniklerinin geçici bir süre faaliyetlerine ara vermesi üzerine İzmirli iki diş hekimi zamanlarını Menemendeki üzüm ve şeftali bahçesinde geçiriyorlar. Eren Alayvaz ve Mehmet Ergüneş; çapa yapıyor, bahçe suluyor ve tüm ağaçlarla tek tek ilgileniyorlar. Yoğun iş temposundan bahçelerine gereken önemi veremediklerini söyleyen Alayvaz, “Boşluğu değerlendirmek istedik. Emeklerimiz yakında meyvelerini vermeye başlayacak. Bu meyveleri salgın sonrası ailemiz, mesai arkadaşlarımız ve hastalarımızla paylaşacağımız günü bekliyoruz” dedi. Ergüneş ise “Büyüklerimiz toprakla uğraşmak vücüdun elektriğini alır, stresi azaltır derlerdi, haklılarmış. Salgın nedeniyle herkesin psikolojisi bozuk, burada resetlendiğimi hissediyorum” diye konuştu.