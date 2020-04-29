Kocabıyık’tan teşekkür belgesi

UŞAK Valisi Funda Kocabıyık, koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen vatandaşların gereksinimlerini karşılamak amacıyla kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarına teşekkür belgesi verdi. Personelin il merkezi, ilçe, kasaba, köy ve mahallelerde 24 saat çalışarak vatandaşların isteklerini karşıladığını dile getiren Kocabıyık, “Zor bir süreçten geçiyoruz. Hemşerilerimize en iyi şekilde hizmet vermek için çalışıyorsunuz. Gösterdiğiniz gayret ve fedakârlığın nişanesi olarak sizlere teşekkür belgesi vermek istiyorum. Tüm çalışma arkadaşlarıma da belgelerini ulaştıracağız. Emeklerinize sağlık, çünkü milletimiz en iyisini hak ediyor” dedi.