29.04.2020 - 07:00 | | FEYZİ DAVULCU DHA
Kocabıyık’tan teşekkür belgesi
UŞAK Valisi Funda Kocabıyık, koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen vatandaşların gereksinimlerini karşılamak amacıyla kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarına teşekkür belgesi verdi.
UŞAK Valisi Funda Kocabıyık, koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen vatandaşların gereksinimlerini karşılamak amacıyla kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarına teşekkür belgesi verdi. Personelin il merkezi, ilçe, kasaba, köy ve mahallelerde 24 saat çalışarak vatandaşların isteklerini karşıladığını dile getiren Kocabıyık, “Zor bir süreçten geçiyoruz. Hemşerilerimize en iyi şekilde hizmet vermek için çalışıyorsunuz. Gösterdiğiniz gayret ve fedakârlığın nişanesi olarak sizlere teşekkür belgesi vermek istiyorum. Tüm çalışma arkadaşlarıma da belgelerini ulaştıracağız. Emeklerinize sağlık, çünkü milletimiz en iyisini hak ediyor” dedi.
Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandı?Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 5 bin 18 kişinin iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 38 bin 809'e yükseldiğini açıkladı.