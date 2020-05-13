BİST99.616 0.00EURO7.590.02USD6.99-0.01ALTIN383.14-0.75
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Konak, çiçek gibi oldu
    ABONE OL
    13.05.2020 - 07:00 |

    Konak, çiçek gibi oldu

    Konak Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü, salgın önlemleri nedeniyle sakin günler geçiren Alsancak’ta modern tasarımlarıyla dikkat çeken çiçek evlerini hayata geçirdi.

    Konak, çiçek gibi oldu

    Konak Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü, salgın önlemleri nedeniyle sakin günler geçiren Alsancak’ta modern tasarımlarıyla dikkat çeken çiçek evlerini hayata geçirdi. Değişiklikle, çiçek satıcıları da daha güvenli ve rahat bir alışveriş ortamına kavuştu. Başkan Abdül Batur, pilot bölgede incelemelerde bulundu. Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nin girişinde yer alan örnek çiçek standını inceleyen Başkan Batur, şehrin morale, çiçekçi esnafının da hak ettikleri konfor ve estetiği sağlayan stantlara ihtiyacı olduğunu belirtti, evlerin sayısının artacağını söyledi. Öte yandan belediye, salgın sürecinde sokağa çıkamayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için kapıda vergi ödeme hizmeti uygulamasını hayata geçirdi. Hafta içi mesai saatleri içinde yapılacak uygulamaya göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların vergileri, kapılarında tahsil edilebilecek.

    Her gece Amasya'yı foşur foşur yıkıyorlarAmasya Belediyesi ekipleri, yeni tip corona virüs ile mücadele kapsamında, her gece cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte ediyor.
    daha fazla video için
    Burcu Esmersoy: Benimki oyun oynarken önünden geçmişimdirCorona virüs nedeniyle evinde karantinada olan Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Son zamanlarda eğlenceli videolarıyla dikkat çeken sunucu, bunlara bir yenisini daha ekledi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sıcaklar bunaltacak güneşte kalmayın!

    Sıcaklar bunaltacak güneşte kalmayın!

    SGK genelge gönderdi! Tüm işveren ve çalışanları ilgilendiriyor...

    SGK genelge gönderdi! Tüm işveren ve çalışanları ilgilendiriyor...

    5N1K ekibinin yoğun bakımda zor anları

    5N1K ekibinin yoğun bakımda zor anları

    Çocukların ruh sağlığına dikkat!

    Çocukların ruh sağlığına dikkat!

    Sıradaki Haber