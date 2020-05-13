Konak, çiçek gibi oldu

Konak Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü, salgın önlemleri nedeniyle sakin günler geçiren Alsancak’ta modern tasarımlarıyla dikkat çeken çiçek evlerini hayata geçirdi. Değişiklikle, çiçek satıcıları da daha güvenli ve rahat bir alışveriş ortamına kavuştu. Başkan Abdül Batur, pilot bölgede incelemelerde bulundu. Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nin girişinde yer alan örnek çiçek standını inceleyen Başkan Batur, şehrin morale, çiçekçi esnafının da hak ettikleri konfor ve estetiği sağlayan stantlara ihtiyacı olduğunu belirtti, evlerin sayısının artacağını söyledi. Öte yandan belediye, salgın sürecinde sokağa çıkamayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için kapıda vergi ödeme hizmeti uygulamasını hayata geçirdi. Hafta içi mesai saatleri içinde yapılacak uygulamaya göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların vergileri, kapılarında tahsil edilebilecek.