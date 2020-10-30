Konak’ta aydınlık gece

Konak’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türk Bayraklarıyla süslenen Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nden başlayıp Cumhuriyet Meydanı’na uzanan meşaleli yürüyüş ile kutlandı. İzmir Folklor Derneğinin muhteşem zeybek gösterisi ile başlayan yürüyüşe Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Parti Meclisi Üyesi Devrim Barış Çelik, CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaş katıldı. Atatürk’ü gelecek nesillere anlatmaya ve emaneti Cumhuriyeti korumaya devam edeceklerini belirten Batur, “Milli bayramlar kurtuluş mücadelemizin yapıtaşları, o nedenle sahip çıkma konusunda dimdik duracağız. Atatürk’ümüzü unutturmayacağız” dedi.

Öte yandan AASSM’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri düzenlendi. Çanakkale Zaferi’nden Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna uzanan yolculuğun sanatın gücüyle anlatıldığı gecede Turkish Brass Ensemble Orkestrası sahne aldı.

Cumhuriyete sahip çıkmaya devam edeceklerini söyleyen Batur, “Bu mücadele ve dayanışma ruhu olduğu sürece sırtımız yere gelmez. Atatürk’ün yolu yolumuz, ışığı ışığımız” dedi.

Yolumuz Cumhuriyet pusulamız Atatürk

Konak Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel bir video mesaj yayınladı. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir” sözleri ile başlayan videoda bürokratlar ve personel de mesajları ile yer aldı. Fondaki İzmir Marşı’nın dikkat çektiği videoda konuşan Batur, “Biz her sabah, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyeti, bir adım daha ilerletmek, Ata’mızın gösterdiği hedefe bir adım daha yaklaşmak için işe başlıyoruz. Dünümüz, bugünümüz, güzel yarınlarımız için yolumuz Cumhuriyet, pusulamız Atatürk” ifadelerini kullandı.