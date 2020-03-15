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    15.03.2020 - 00:08 |

    Konak’ta sıkı önlemler

    Konak Belediyesi, gündüz nüfusu bir buçuk milyona ulaşan İzmir’in merkez ilçesi Konak’ta Koronavirüs önlemlerini artırdı.

    Konak’ta sıkı önlemler

    Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında Konak Belediyesi’nin tüm kültür, sanat etkinlikleri, müzeleri ve kursları 31 Mart tarihine kadar durduruldu. Konak Belediyesi’ne bağlı müzeler kapatılırken, Kadın Aile Müdürlüğü’ne bağlı başta İleri Yaş Merkezi olmak üzere tüm semt merkezleri de kapatıldı. Yine spor müdürlüğü bünyesindeki kurslar da askıya alındı. Kurulan altı ayrı dezenfekte ekibiyle öncelikle pazaryerleri ile nikah salonların da dezenfekte çalışmalarının başlayacağını belirten Başkan Abdül Batur, “Kültür merkezleri ve semt merkezleri, belediye birimleri, okullar, muhtarlıklar, cami, kilise, sinagog ve cemevleri, park ve açık alanlarda da dezenfekte çalışmaları yapacak. Zabıta ekipleri de esnafa yönelik hijyen denetimlerine başladı. On iki yaşından küçük çocuğu olan kadın belediye çalışanlaro 30 Mart tarihine dek idari izinli” dedi.

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