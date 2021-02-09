Konfor alanınızı terk edin, risk alın

Sosyal medyada “İnsanlara İnanın” videosu 15 milyon kez görüntülenen ve ‘Size Bir Sır Vereyim mi?’ adlı kitabıyla tanınan girişimci, iş insanı, eğitmen Ziya Şakir Yılmaz, Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği’nin (LİYAKAT) online girişimcilik seminerlerine konuk oldu.

Talebe bakın

Girişimci olmak isteyenlere “İlk önce konfor alanınızı terk edin ve harekete geçin” önerisinde bulunan Yılmaz, “Girişimci olacaksınız doğru bilgiye, yeterli bilgiye sahip olmalısınız. Bunun için önce talebe bakın. Şimdiki talebe değil gelecekteki talebi öngörün. Niş ürün ya da hizmetlere odaklanın. Yola ortakla değil kendi başınıza çıkın. En önemlisi de başında siz olmasanız da işinizin devam edeceği sistemi kurun” ifadelerini kullandı.

“Girişimcilikte Başarı Mühendisliği” adını verdiği yönteme de değinen Yılmaz, “Eğer kendinize güvenli bir gelecek kurmak istiyorsanız riski alın. Yoksa filmin sonu belli” dedi.

Gençlere güveniyoruz

LİYAKAT BaşkanBerkay Eskinazi de, “Girişimci asla pes etmemeli. Ama aynı zamanda da pes etmemek için elinden geleni yapıp yapmadığı konusunda öz eleştirisini de yapabilmeli. Olağanüstü zor dönemden geçiyoruz. Fakat pırıl pırıl girişimcilerimizde her şeyin üstesinden geleceğine inanıyoruz” diye konuştu.