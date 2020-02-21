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    HaberlerEge Haberleri Konut satışları iki kat arttı!
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    21.02.2020 - 00:02 |

    Konut satışları iki kat arttı!

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğü’nün açıkladığı verilere göre, İzmir’de 2019 yılı ocak ayında 3 bin 795 olan konut satışı, 2020 yılında 7 bin 212’ye çıktı.

    Konut satışları iki kat arttı!

    Özellikle yatırım amaçlı konut satın almak isteyenler yeni yerleşim bölgelerindeki 1+1 daireleri tercih etti. Konut satışlarının iki kat arttığını ifade eden İzmir Emlak ve Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, yatırımcıların gayrimenkule yöneldiğini söyledi, “Buca, Bayraklı, Bornova ve özellikle Mavişehir’de 1+1 konutlar çok revaçta” diye konuştu. 

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