21.02.2020 - 00:02 |
Konut satışları iki kat arttı!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğü’nün açıkladığı verilere göre, İzmir’de 2019 yılı ocak ayında 3 bin 795 olan konut satışı, 2020 yılında 7 bin 212’ye çıktı.
Özellikle yatırım amaçlı konut satın almak isteyenler yeni yerleşim bölgelerindeki 1+1 daireleri tercih etti. Konut satışlarının iki kat arttığını ifade eden İzmir Emlak ve Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, yatırımcıların gayrimenkule yöneldiğini söyledi, “Buca, Bayraklı, Bornova ve özellikle Mavişehir’de 1+1 konutlar çok revaçta” diye konuştu.
TEM otoyolunu kilitleyen kazaTEM otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan TIR yola devrildi. İstanbul istikameti bir süre trafiğe tamamen kapandı.