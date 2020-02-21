Konut satışları iki kat arttı!

Özellikle yatırım amaçlı konut satın almak isteyenler yeni yerleşim bölgelerindeki 1+1 daireleri tercih etti. Konut satışlarının iki kat arttığını ifade eden İzmir Emlak ve Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, yatırımcıların gayrimenkule yöneldiğini söyledi, “Buca, Bayraklı, Bornova ve özellikle Mavişehir’de 1+1 konutlar çok revaçta” diye konuştu.