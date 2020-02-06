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    06.02.2020 - 00:39 |

    Konutta kira garantisi

    Avcılar İnşaat, Exclusive Bayraklı’dan konut sahibi olanlara, beş yıl boyunca ayda 7 bin lira garantili kira desteği sağlıyor

    Konutta kira garantisi

    Avcılar İnşaat, ofislerde yaptığı garantili kira desteğini konutlarda da uygulamaya başladı. Avcılar Exclusive Bayraklı’dan konut sahibi olanlara, beş yıl boyunca ayda 7 bin lira, garantili kira desteği sağlanacak. Yönetim Kurulu Başkanı İdris Avcı, yatırımcıya destek olmak üzere geliştirdikleri garantili kira desteğinin büyük ilgi gördüğünü belirtti, “Exclusive Bayraklı’dan konut alanlar, 5 yıl boyunca her ay 7 bin lira kira garantisiyle ‘Kiracım ödeme yapacak mı, bu ay krediyi ödeyebilecek miyim?’ gibi sorunları düşünmeyecek” dedi.

    Erken teslim

    Yatırımcıları şehrin merkezinde modern ve prestijli bir evde yaşamaya davet ettiklerini vurgulayan Avcı, “Avcılar Exclusive Bayraklı’da ferah iç mekanlar ve son teknolojiyle tasarlanan bir yaşam alanı inşa ettik. Lüksün en modern en güzel halini sunuyoruz” diye konuştu. Altı ay erken teslim edilecek Exclusive Bayraklı projesi, şehrin merkezinde, modern mimarisi ve sosyal donatı alanlarıyla dikkat çekiyor.

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