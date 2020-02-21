Kooperatifle çığır açacak

İlçenin en önemli ekonomik değerleri zeytinyağı, zeytin ve zeytinyağlı sabun olmak üzere geniş bir alanda üretime hazırlanan kooperatif; bamya, tıbbi aromatik bitkiler, süs bitkileri yetiştiriciliği ve diğer tarımsal ürünleri üretmeyi de hedefliyor. Özelikle kadın ve genç işsiz nüfusu odağına alan kooperatifle çalışmalar yürüteceğini vurgulayan Başkan Mesut Ergin, kooperatiflerin gücüne inandığını söyledi.