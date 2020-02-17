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    HaberlerEge Haberleri Körfez’in sultanları Play Off’a doğru
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    17.02.2020 - 00:00 |

    Körfez’in sultanları Play Off’a doğru

    TVF Kadınlar 1. Lig’de mücadele eden Edremit Belediyesi Altınolukspor, Çanakkale Belediyespor’u 3-2 yendi.

    Körfez’in sultanları Play Off’a doğru

    İlk seti 25-22 kazanan Edremit Altınolukspor ikinci seti 16-25 , üçüncü seti de 13-25’lik skorla kaybedip, 1-2 geriye düştü. Körfezin Sultanları daha sonra toparlanıp, dördüncü seti 25-22, son seti de 16-14 önde bitirip, zorlu karşılaşmayı 3-2 kazandı. 19 maçta 11 galibiyet alan, puanını 31’e çıkaran ve 5. sıraya yükselen Körfez’in Sultanları Play Off yolunda da öneml bir adım attı.

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