Körfez’in sultanları Play Off’a doğru

İlk seti 25-22 kazanan Edremit Altınolukspor ikinci seti 16-25 , üçüncü seti de 13-25’lik skorla kaybedip, 1-2 geriye düştü. Körfezin Sultanları daha sonra toparlanıp, dördüncü seti 25-22, son seti de 16-14 önde bitirip, zorlu karşılaşmayı 3-2 kazandı. 19 maçta 11 galibiyet alan, puanını 31’e çıkaran ve 5. sıraya yükselen Körfez’in Sultanları Play Off yolunda da öneml bir adım attı.