17.02.2020 - 00:00 |
Körfez’in sultanları Play Off’a doğru
TVF Kadınlar 1. Lig’de mücadele eden Edremit Belediyesi Altınolukspor, Çanakkale Belediyespor’u 3-2 yendi.
İlk seti 25-22 kazanan Edremit Altınolukspor ikinci seti 16-25 , üçüncü seti de 13-25’lik skorla kaybedip, 1-2 geriye düştü. Körfezin Sultanları daha sonra toparlanıp, dördüncü seti 25-22, son seti de 16-14 önde bitirip, zorlu karşılaşmayı 3-2 kazandı. 19 maçta 11 galibiyet alan, puanını 31’e çıkaran ve 5. sıraya yükselen Körfez’in Sultanları Play Off yolunda da öneml bir adım attı.
Tel Abyad'da bomba yüklü araçla terör saldırısıTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'yla teröristlerden temizlenen Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesinde medyana gelen patlamada 4 sivil öldü.