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    HaberlerEge Haberleri Korona Günlükleri’nin ilk konuğu Behramoğlu
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    15.04.2020 - 07:00 |

    Korona Günlükleri’nin ilk konuğu Behramoğlu

    Karşıyaka Belediyesi’nin geleneksel ‘Ayın Konuğu’ etkinlikleri, ‘Korona Günlükleri’ adıyla belediyenin sosyal medya sayfalarından evlere geliyor.

    Korona Günlükleri’nin ilk konuğu Behramoğlu

    Karşıyaka Belediyesi’nin geleneksel ‘Ayın Konuğu’ etkinlikleri, ‘Korona Günlükleri’ adıyla belediyenin sosyal medya sayfalarından evlere geliyor. Haluk Işık’ın yöneteceği etkinliğin ilk konuğu ünlü şair ve yazar Ataol Behramoğlu olacak. Behramoğlu, bugün saat 16.00’da başlayacak söyleşisinde, bu zorlu günleri sanatın ve hayatın penceresinden değerlendirecek, şiirlerinden örnekler verecek. Programa herkesi davet eden Başkan Cemil Tugay, “Hayatın her alanından ve birbirinden seçkin konuklarla sürecek olan etkinliğimiz, pazartesi ve çarşamba günleri aynı saatte ve canlı olarak yayınlanacak” dedi.

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