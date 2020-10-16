‘Korona, işleri yüzde 83 düşürdü’

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB), 43 farklı işkolunda 866 esnaf ile yapılan anketle; faaliyetlerde ne gibi değişiklikler olduğunu, istihdam, sermaye ve iş kayıplarını bilimsel verilerle ortaya koydu.

Gelecek kaygısı

600 sayfalık raporu açıklayan İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, “Sonuçlar, üyelerimizin salgın sürecinden en fazla olumsuz etkilenen kesimler arasında olduğunu gösterdi. İşleri yüzde 83 oranında düşmüş, yüzde 26 oranında istihdam kaybı yaşamışlardır. Ankete katılanların yüzde 71’i kiracı iken, kredilerden yararlanma oranları ise yüzde 38’i geçememiş. En belirgin sonuş ise gelecek kaygısı oldu” dedi. Mutlu, esnafın beklentilerini şöyle sıraladı:

“1-2 yıl geri ödemesiz, sıfır faizli kredi destekleri tahsis edilmeli. Kantinciler, servisçiler, kahveciler, kırtasiyeciler gibi bazı meslek kolları 15 Mart’tan bu yana çalışamamakta, işletmelerini açsalar bile iş yapamıyor. Bu kapsamdaki işletmelerimiz için ek olarak mesleğe özel, kira muafiyeti, SGK prim ödemelerinin dondurulması, vergi affı, mülk sahibi özel şahıs ise kira yardımı gibi ek önlemler alınmalı. E-ticaret geçiş ve yeni satış kanalları açmalarına yardımcı olunmalı. Ödemelerinin yapılandırılması, vergi indirimleri veya muafiyetleri, istihdam kolaylıkları, sicile kayıtlı olanlara hibe olanakları gündeme gelmeli.”