‘Koronavirüste en yüksek sayıya ulaştık’

Soyer, “Hem şehrimizde hem ülkemizde Kovid-19 salgını en yüksek verilere ulaştı. Lütfen kişisel önlemlerimizi alalım, gönüllü karantina uygulayalım” dedi. Başkan Soyer paylaşımında ayrıca, ‘Toplum Sağlığı Dairesi Başkanımız Dr. Sertaç Dölek’in uyarılarını dikkatinize sunuyorum’ ifadelerini kullandı. Dölek’in açıklamaları şu şekilde:

“İzmir’de yaşanan depremin ardından kişisel korunma önlemlerine uyulamayacağını ve yayılımın artacağını bekliyorduk. İzmir Tabip Odası testlerde 3 bin-3 bin 500 pozitif sonuç olduğunu açıkladı. Veriler mart ve nisan ayından daha kötü durumda olduğumuzu gösteriyor. Bu nedenle, sağlık çalışanlarında yürütülen pozitif vakaların erken tanınması, etkin bir biçimde izole edilmesi, temaslıların karantinaya alınması çalışmalarına destek olmalıyız. Bu süreçte yüksek risk taşıyan, hastalanan ve kayıplar veren sağlık çalışanları için Kovid-19’un meslek hastalığı sayılmasını desteklemeliyiz. Hem fiziksel hem de ruhsal açıdan çok yıpranan bu grubun işini kolaylaştırmalıyız.”