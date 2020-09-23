Koştu’dan öğrenim dönemi için ziyaret

Yüz yüze eğitim için ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz’ı ziyaret etti. Başkan Koştu’ya, AK Parti İlçe Başkanı Sebahattin Güzel ve MHP İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Engin eşlik etti. Başkan Koştu, yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrenciler ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.