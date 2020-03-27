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    HaberlerEge Haberleri 'Kötü geride kalacak’
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    27.03.2020 - 07:00 |

    'Kötü geride kalacak’

    Koronavirüs sebebiyle liglere ara verilmesinin ardından alınan tedbirler kapsamında antrenmanlara hazırladıkları özel programlarla evden devam eden TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor’da Teknik Direktör Yavuz İncedal, takımını izole etmek için gereken tedbirleri aldıklarını belirtti.

    'Kötü geride kalacak’

    Koronavirüs sebebiyle liglere ara verilmesinin ardından alınan tedbirler kapsamında antrenmanlara hazırladıkları özel programlarla evden devam eden TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor’da Teknik Direktör Yavuz İncedal, takımını izole etmek için gereken tedbirleri aldıklarını belirtti. Futbolcularına, idari ekibine ve kulüp personellerine gereken önlemleri almaları konusunda uyarılarda bulunan ve Sağlık Bakanlığı’nın tavsiyelerine uyduklarını belirten İncedal, “Takımımıza evde kalmaları ve kalabalık ortamlardan uzak durmaları konusunda uyarılar yaptık. Kas ve kondisyon dejenerasyonuna uğramamaları için aktif kalmalarını sağlıyoruz. TFF’nin belirleyeceği geri dönüş tarihine hazır olacağız. Tesislerimizde bir an önce birlikte çalışmaya başlamak istiyoruz. Tabi ki bizim için önemli olan insan sağlığı. Umarım en kısa sürede bu salgından kurtuluruz. Bu süreçte sporcularımız başta olmak üzere tüm halkımızı evde kalmaya davet ediyorum” dedi.

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