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    HaberlerEge Haberleri Kötü şakası sosyal medyayı karıştırdı
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    06.04.2020 - 00:02 |

    Kötü şakası sosyal medyayı karıştırdı

    Kötü şakası sosyal medyayı karıştırdı

    MANİSA’NIN Turgutlu ilçesinde yaşayan bir gencin eğlence amaçlı çektiği video sosyal medyayı karıştırdı. Yardım organizasyonlarıyla bilinen AHBAP platformu kurucusu Haluk Levent, Twitter hesabından çocuğa ulaştığını açıkladı, “Çocuğumuz bir kolejde okuyor. Tik Tok için yapılmış bir video, kötü bir şaka yapmış ama çocuk işte” mesajını düştü. Bunun üzerine Turgutlulu genç, “Video gerçeği yansıtmıyor. Babam da hayattadır. Videoyu arkadaşlarım arasında paylaşmak amacıyla çekmiştim. Bu videoyu izleyen herkesten özür dilerim” dedi. - DOĞAN ÇİZMECİ DHA

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