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    HaberlerEge Haberleri Kovid-19’lu gelinler düğününe gelemedi
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    18.08.2020 - 07:00 | | RAMAZAN ÇETİN DHA

    Kovid-19’lu gelinler düğününe gelemedi

    DENİZLİ İl Sağlık Müdürü Dr. Berna Öztürk, kentte 2 gelin adayının katıldıkları düğünde koranavirüse yakalandıkları, tedavi sürecinin başladığını, bu nedenle bir hafta sonra yapılacak olan kendi düğünlerine katılamayacaklarını bildirdi.

    Kovid-19’lu gelinler düğününe gelemedi

    DENİZLİ İl Sağlık Müdürü Dr. Berna Öztürk, kentte 2 gelin adayının katıldıkları düğünde koranavirüse yakalandıkları, tedavi sürecinin başladığını, bu nedenle bir hafta sonra yapılacak olan kendi düğünlerine katılamayacaklarını bildirdi. Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda 2 gelin adayının tedbirsizlik sonucunda bir başka düğünde koronavirüse yakalandıkları ve izolasyona alındıklarını belirtti. Öztürk, yaptığı paylaşımda, “Bugün üzülerek 2 gelin adayına 1 hafta sonraki kendi düğünlerine katılamayacaklarını bildirdik. Çünkü geçen hafta bir başkasının düğününde eğlenirken koronavirüs bulaşmasına neden olmuş, tedaviye ve izolasyona aldık. Lütfen kurallara uyalım” yazdı. l 

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