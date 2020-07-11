11.07.2020 - 00:00 |
Kovid’i yendiler zeybek oynadılar
Denizli’de, koronavirüsü yenen Himmet Eren Güler ve 3 yaşındaki kardeşi Doğuhan Güler taburcu edilmelerini zeybek oynayarak kutladı
Denizli’de yaşayan 5 kişilik Güler ailesinin, evlerinde konuk ettikleri bir yakınlarında koronavirüs belirlenmesi üzerine yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı. Yoğun tedavinin ardından sağlığına kavuşan ailenin en küçük iki üyesi Himmet Eren Güler (10) kardeşi Doğuhan Güler (3) büyük sevinç yaşadı. İki kardeş, zeybek oynayarak kutlama yaptı. Çektikleri videoyu Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk’e gönderen Güler ailesi, sağlık ekiplerine de teşekkür etti. Öztürk, görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı, “Herkes bu güzel aile gibi şanslı olmayabilir. Lütfen unutmayalım; normal, eski normal değil. Mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymadığımızda her şey için çok geç olabilir” dedi.
TBMM Başkanı Şentop açıkladı! Ayasofya'da ilk namaz...Ayasofya kararı sonrası TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamalarda bulundu. “Ne zaman namaz kılmaya gideceksiniz?” sorusuna ilişkin Şentop, ''En kısa zamanda. Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde olabilir. En geç önümüzdeki hafta cumaya kadar bu konuda adım atılır. Hep beraber, siz de gelirsiniz.'' yanıtını verdi.