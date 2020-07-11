Kovid’i yendiler zeybek oynadılar

Denizli’de yaşayan 5 kişilik Güler ailesinin, evlerinde konuk ettikleri bir yakınlarında koronavirüs belirlenmesi üzerine yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı. Yoğun tedavinin ardından sağlığına kavuşan ailenin en küçük iki üyesi Himmet Eren Güler (10) kardeşi Doğuhan Güler (3) büyük sevinç yaşadı. İki kardeş, zeybek oynayarak kutlama yaptı. Çektikleri videoyu Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk’e gönderen Güler ailesi, sağlık ekiplerine de teşekkür etti. Öztürk, görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı, “Herkes bu güzel aile gibi şanslı olmayabilir. Lütfen unutmayalım; normal, eski normal değil. Mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymadığımızda her şey için çok geç olabilir” dedi.