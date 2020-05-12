Kovid’li günlerin örnek belediyesi

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi’nce (AKAM) yapılan ‘Koronavirüs (Kovid-19) Pandemisinin Toplumsal, Ekonomik ve Siyasal Etkileri’ araştırmasında Kuşadası Belediyesi, salgın hastalıkla mücadelede en başarılı 4. ilçe olarak gösterildi. AKAM Başkanı Kemal Özkiraz, ilçeler bazındaki çalışmada, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in yüzde 68 gibi yüksek bir oran elde ederek halkın geneli tarafından başarılı bulunduğunu söyledi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, hiçbir başarının tesadüf olmadığını belirtti, “Kuşadası Belediyesi’nin tüm ekipleri pandemi ile mücadelede büyük bir özveri ile çalışıp bu başarının altına imza attı. Personelimiz, iki aylık süreç boyunca mesai saati gözetmeksizin, halkın sağlığını korumak ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için gecesini gündüzüne kattı. Salgın hastalık etkisini yitirene kadar durmayacağız” dedi.

Şimdiye kadar ne yapıldı?

Belediye, Kovid-19 hastalığının Türkiye’de görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren bütün birimlerini kırmızı alarma geçirdi. Belediye Başkanı Ömer Günel’in verdiği talimatla Sağlık İşleri Müdürlüğü (SİM), Temizlik İşleri Müdürlüğü (TİM), Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve salgınla mücadelenin görünmez kahramanları olan Güvercin Masa ekipleri hazırlıklarını kısa sürede tamamladı.

Belediye’nin SİM ekiplerince 65 yaş üzeri olan ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlar ile kentte görev yapan kamu personeli, esnaf ve çocuklara 189 bin maske, 58 bin çift eldiven, 950 litre dezenfektan ücretsiz olarak dağıtıldı. Ayrıca, kentin farklı noktalarına el dezenfektanı otomatları yerleştirildi. Vatandaşlara el broşürleri dağıtıldı. Müdürlükte görevli gıda mühendisi ile zabıta personelinin yer aldığı kontrollerde 100 işletme denetimden geçirildi. Kentin farklı noktalarında kurulan semt pazarlarının girişine dezenfekte tüneli yerleştirildi. Vatandaşların ateş ölçümü yapıldı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, dezenfekte işlemlerini titizlikle yaptı. Kamu binaları, sağlık merkezleri, ibadethaneler, huzur evi-bakım merkezleri, eczaneler, marketler, paket servis yapan restoranlar, kuaförler, banka ile ATM’leri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi partilerin temsilcilikleri her gün dezenfekte edildi. 3 otogar ile otobüs, taksi ve dolmuş durakları sıklıkla ilaçlandı. Cadde ve sokaklar 80 derecelik sabunlu ve köpüklü suyla yıkandı. TİM ekipleri, şimdiye kadar bin 200 noktada ilaçlama çalışması yaptı.

Ailelere gıda paketi desteği

Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 2 aylık dönemde 178 aileye toplam 136 bin 736 lira nakdi, 4 bin 688 aileye ayni yardımda bulundu.