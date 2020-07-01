Kucağında kızıyla şampiyon oldu...

Bostanlıspor’un yeni branşı oryantiringin başına geçen ve antrenör-sporcu olarak görev yapacak milli sporcu Büşra Altun, son şampiyonada kucağındaki 3.5 aylık kızı Hayal Lina ile koştu. İpi minik kızı Hayal Lina ile göğüsleyen Altun, “Son tura girmeden önce eşim, kayınpederim ve sporcu arkadaşlarımın bulunduğu grubun yanından geçerken kızımın ağladığını duydum. Susmuyordu. Kaybedersem kaybedeyim dedim. Kızımı kucağıma aldım, yarışa öyle devam ettim. Son iki kontrol noktasını da kucağımda kızım ile geçerek birinci oldum” diye konuştu.

Spor kariyerinde Türkiye şampiyonlukları, çeşitli uluslararası turnuvalarda birincilikleri bulunan Altun, yeni hedefinin Karşıyaka’ya şampiyonluklar getirmek ve şampiyon sporcular yetiştirmek olduğunu söyledi.