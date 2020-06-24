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    HaberlerEge Haberleri Kula’da 19 bin 800 lira ceza
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    24.06.2020 - 07:00 | | HASAN YİĞEN DHA

    Kula’da 19 bin 800 lira ceza

    96 günden beri koronavirüs vakasına rastlanılmayan Kula’da, son 10 gün içinde 11 kişinin testinin pozitif çıkması nedeniyle alarma geçildi, denetimler sıklaştırıldı

    Kula’da 19 bin 800 lira ceza

    96 günden beri koronavirüs vakasına rastlanılmayan Kula’da, son 10 gün içinde 11 kişinin testinin pozitif çıkması nedeniyle alarma geçildi, denetimler sıklaştırıldı. İlçedeki işlek cadde ve pazar yerinde dün ‘maske’ ve ‘hijyen’ denetimi yapıldı. Kula Kaymakamı Kemal Duru’nun da katıldığı denetimde, cadde ve pazar yerinde sorumsuz davranan, maskelerini takmayan ve hijyen kurallarına uymayan 22 kişiye toplam 19 bin 800 liralık idari para cezası yazıldı. 

    Darp edip bankadan zorla para çektirirken yakalandılarKocaeli'nin Gebze ilçesinde, borç tahsili için darp ettikleri kişiyi zorla bir depoda tuttuktan sonra bankaya götürerek zorla para çektirmeye çalışan 4 şüpheli, polisin operasyonu ile yakalandı.
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