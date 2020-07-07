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    HaberlerEge Haberleri Kullanılmayan salonlarda spor
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    07.07.2020 - 07:00 |

    Kullanılmayan salonlarda spor

    Kültür merkezi ve sosyal tesislerini daha aktif biçimde kullanmayı hedefleyen Bornova Belediyesi, az kullanılan alanları spor salonu olarak değerlendirmeye hazırlanıyor.

    Kullanılmayan salonlarda spor

    Kültür merkezi ve sosyal tesislerini daha aktif biçimde kullanmayı hedefleyen Bornova Belediyesi, az kullanılan alanları spor salonu olarak değerlendirmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda hazırlanan projeler doğrultusunda, Şehit Er Adem Bilaloğlu Tesisleri’nin en üst katında 130 metrekarelik alana pilates, 410 metrekarelik alana ise fitness salonu yapılacak. Dr. Sırrı Aydoğan Kültür Merkezi’nin alt katı 106 metrekarelik pilates, 172 metrekarelik fitness salonu olarak tasarlanacak. Aynı çalışma Bornova Merkez Pazaryeri ve Prof. Dr. Aysel Bayraktar Kültür Merkezi’nde de hayata geçirilecek. Soyunma odaları, duş, eğitmen odaları ve büfe gibi bölümler de yer alacak.
    Salonların 2020 yılı içinde tamamlanmasını planladıklarını belirten Başkan Mustafa İduğ, gençlerin ve kadınların spor yapmalarına daha fazla olanak sağlayacaklarını ifade etti.

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