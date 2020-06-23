Kültürpark’ın yarısı büyüklüğünde ‘vadi’

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ödüllü projesi Portakal Vadisi’nin yapımına başlandı. Buca Tınaztape Mahallesi’ndeki 200 bin metrekarelik alan, vatandaşların kent içinde nefes alacağı bir ekolojik kent parkına dönüşecek.

“Doğaya rağmen değil doğayla birlikte İzmir” diyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentte kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak ve doğayı kent yaşamının içine dahil etmek için seçim döneminde duyurduğu çevre projelerinden biri daha hayata geçiriyor. Buca’da Tınaztepe Mahallesi’nde Kültürpark’ın yarısı büyüklüğünde 200 bin metrekarelik alan İzmirliler için yeni bir nefes alma noktasına dönüşecek.

Spor-sağlık-kültür

Kentlilerin fiziksel ve ruhsal yaşam kalitesini artıracak vadide 23 adet ahşap teras, 2 kilometrelik bisiklet ve koşu yolu, yaklaşık yüz bin metrekarelik çayır alanı, 2,8 kilometre uzunluğunda patika yol, 5 bin metrekarelik çim alan, gölet, 218 araçlık otopark, piknik ve çocuk oyun alanları, restoran yer alıyor. Vadiye 45 türde 57 bin çalı ve 28 türde 3 bin 105 ağaç dikilecek. ‘Terapi Bahçeleri ve Kent Sağlığı Projesi’ kapsamında kent genelinde terapi bahçeleri oluşturarak yurttaşların sağlıklı biryaşam sürmesi içindoğanın iyileştirici gücünden yararlanmayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Portakal Vadisi’nde de terapi bahçeleri oluşturacak. Eğitim bahçeleriyle de kentlilerin toprakla, tarımla ve üretim kültürüyle tanışması sağlanacak.

6 bin kişiye oksijen

Alanın su toplama havzası olma özelliği korunup iyileştirilecek. Güneş enerjisi kullanılarak tesisin elektrik ihtiyacının yüzde 26’sı sağlanacak. Yağmur suyu toplanarak göletlerde ve kuru dere yatağında kullanılacak. Alanda kullanılan bitki türleri fazla sulama gereksinimi olmayan ve kentsel biyoçeşitliliğin iyileştirilmesine katkıda bulunan türlerden seçildi. Alana dikilecek 2 bin 365 adet yapraklı, 740 adet ibreli ağaç ve birçok çeşitte çalıyla kentsel ısı adasının etkisinin azaltılması hedefleniyor. Bu sayede günlük yaklaşık 6 bin kişi için gerekli oksijen ihtiyacı, 19 ton da karbon tutulumu sağlanacak. Bir olgun ağaç yaklaşık 2 kişinin günlük ihtiyacı kadar oksijen üretiyor, yılda 6 kiloya yakın karbon emiyor ve sera gazı etkisini azaltıyor. Portakal Vadisi, 26,6 milyon liralık yatırımla 2022 yılının Mayıs ayında tamamlanacak.