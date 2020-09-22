Kumdenizi pırıl pırıl

Dokuz Eylül Rotary Kulübü, ‘sürdürülebilir çevre’ için kolları sıvadı. Rotary, Dokuz Eylül Rotaract ve Dokuz Eylül Interact Kulübü, Urla Belediyesi’nin himayesinde, Urla Kent Konseyi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Göztepe Yelken Kulübü’nün de desteğiyle Urla Kumdenizi Plajı’nı temizledi. 2440. Bölge Guvernörü Ertan Soydan ve eşi Zehra Soydan’ın da katıldığı etkinte konuşan Kulüp Başkanı Betül Elmasoğlu, dünyada doğal kaynakların telafisi imkansız şekilde hızla tükendiğini söyledi, “İnsanların ve diğer canlıların yaşamını küresel kirlilik ve iklim değişikliği nedeniyle tehlikede. Çözüm üretmek zorundayız. Kağıt üzerinde kalan çözüm önerilerinin hiçbir faydası yok, faaliyete geçmeliyiz” dedi.