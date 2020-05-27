‘Kupayla jübile yapacağım’

Altay’ın tecrübeli stoperi İbrahim Öztürk, siyah beyazlı takımla Süper Lig’e çıkarak aktif futbol hayatına nokta koymayı hedefliyor. Kariyerinde Bursaspor formasıyla Süper Lig şampiyonluğu yaşayan, 1. Lig’de Sivasspor, 2. Lig’de Altay ve Kayseri Erciyesspor, 3. Lig’de ise Karamanspor’da kupa kaldıran 39 yaşındaki savunmacı, “Altay’da altıncı şampiyonluğumu yaşayıp jübilemi yapmayı düşünüyorum” dedi. Antrenörlük ya da farklı bir görev yaparak futbolun içinde kalmak istediğini belirten Öztürk, “Bütün liglerde şampiyonluk yaşadım. Futbol hayatıma son bir kupayla veda etmek istiyorum” dedi.