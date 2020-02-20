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    20.02.2020 - 07:00 |

    Kura çekimi İzmir’den başlıyor

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi’nde ilk kura çekilişi, İzmir Karabağlar’da 24 Şubat’ta yapılacak.

    Kura çekimi İzmir’den başlıyor

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi’nde ilk kura çekilişi, İzmir Karabağlar’da 24 Şubat’ta yapılacak. Dar gelirli vatandaş için yatay mimari anlayışıyla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında yapılacak konutlara, kentte toplam 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapıldı.
    İlk etap teslim edildi
    Yunusemre Belediyesi’nin 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Projesi’ne, TOKİ’nin 81 ilde başlattığı seferberlik kapsamında yapacağı ek 350 konuta yapılan 2 bin 456 başvurunun kurası da, 5 Mayıs Salı günü Yunus Emre Millet Çarşısı Tiyatro ve Konferans Salonu’nda çekilecek. Projenin bin 100 konuttan oluşan ilk etabını hak sahiplerine teslim ettiklerini belirten Başkan Mehmet Çerçi, “Bin 500 konuttan oluşan 2. etabı da önümüzde aylarda teslim edeceğiz. 350 konut daha yapılıyor. Amacımız maddi imkansızlıklar dolayısıyla ev sahibi olamayan vatandaşın yuva sahibi olmasına vesile olmak” diye konuştu.
    Öte yandan; Manisa Köprübaşı, Akhisar ve Salihli projelerinin kuraları da 19 Haziran’da çekilecek. TOKİ kura sonuçlarını www.toki.gov.tr adresinden sorgulayabilirsiniz.

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