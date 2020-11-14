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    14.11.2020 - 07:00 |

    Kurslara davet...

    Pamukkale Belediyesi’nin ilçe genelinde her kesimden vatandaşa yönelik ücretsiz olarak verdiği kursların kış dönemi eğitimleri başladı.

    Kurslara davet...

    Pamukkale Belediyesi’nin ilçe genelinde her kesimden vatandaşa yönelik ücretsiz olarak verdiği kursların kış dönemi eğitimleri başladı. Yoğun ilginin olduğu kurslarda katılımcılara halk oyunları, bağlama, seramik porselen çiçek yapımı, kadınlar el sanatları, biçki dikiş ve iğne oyası, yabancı dil, işaret dili, ahşap boyama ve ebru konularında eğitimler veriliyor.

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