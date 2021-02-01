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    01.02.2021 - 00:03 |

    Kuru göze lazer tedavisi

    Kuru göze lazer tedavisi

    Kaşkaloğlu Göz Hastanesi hekimlerinden Op. Dr. Ömer Takeş, uzun süreli ekrana maruz kalma ve maske kullanımı gibi nedenlerle günümüzde en sık rastlanan kuru göz hastalığının lazer yöntemiyle tedavi edildiğini belirtti. Göz kuruluğunun hastanın yaşam kalitesini bozan bir hastalık olduğunu ifade eden Takeş, “IPL lazer cihazıyla her iki göze birden uygulanan lazer tedavisiyle hastalığın belirtileri önemli ölçüde azaltılıyor. IPL tedavisi, göz kapaklarındaki ısıyı artırarak göz kapağının içinde bulunan gözyaşının yağlı kısmını üreten bezlerdeki tıkalı yağ kanallarının yumuşamasını ve tıkanıklıkların açılmasını sağlar. Bu tedavide başarılı sonuç alabilmek için en az 3 seans uygulanması gerekiyor. Genellikle kuru göz hastalığıyla birlikte gelişen kirpik dibi iltihabı (blefarit) hastalığının tedavisinde de kullanılıyor” diye konuştu.

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