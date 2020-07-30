Kuru kayısıda kalite atağı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)aracığılıyla, 2020/21 sezonunda ilk kez kuru kayısı alımı yapacaklarını açıkladı. Ayrıca kuru kayısının tazeyken boylanıp kurutma tünellerinde, kerevetlerde kurutularak kalitesini artıracak proje, sektördeki tüm paydaşların işbirliğinde hayata geçti.



350 milyon dolar hedefi



Türkiye Kuru Meyve Sektör Kurulu Başkanı ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Osman Öz, “Türkiye, 2019/20 sezonunun bitmesine sayılı günler kala kuru kayısı ihracatında 250 milyon doları aştı. Kuru kayısımızı tazeyken doğru boylayıp daha kaliteli kurutarak müşterilerin beklentilerine cevap verdiğimiz takdirde bu rakamı kolaylıkla 300-350 milyon dolar aralığına çıkarabiliriz” diye konuştu.