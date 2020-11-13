Kuruttu, başardı

MANİSA Alaşehir’de yaşayan Melek Yılmaz (34), evinin balkonunda 40 kilo ile başladığı cennet elması kurutma işinde, 3 yılda 400 metrekarelik kurutma serasının sahibi oldu. Bahçelerinde yetiştirdikleri cennet elmasını taze olarak pazarlamakta zorlanınca kurutmaya karar verdiğini anlatan Yılmaz, “Risk aldık, olacak mı diye denedik. Eşim ve dayımda bana destek verdi, bu şekilde ilerledik. Günden güne de işlerimizi büyütmeye başladık. 20 kadına da istihdam sağladık. Kadınalar bu işlerden çekinmesin. Kadınlar her zaman daha azimlidir” dedi. Geçen yıl 50 ton yaş cennet elmasından, 9 ton kuru mamul üreten Yılmaz, kilosunu toplam 35 liradan Türkiye’nin çeşitli illerine gönderiyor. l