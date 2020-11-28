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    28.11.2020 - 07:00 | | NEVRA UÇKAÇ DHA

    Kuryelere de HES kodu sorgulaması

    KORONAVİRÜSE karşı yeni alınan tedbirler kapsamında Türkiye genelinde, paket servis uygulaması yaygınlaştı.

    Kuryelere de HES kodu sorgulaması

    KORONAVİRÜSE karşı yeni alınan tedbirler kapsamında Türkiye genelinde, paket servis uygulaması yaygınlaştı. İşleri giderek artan kuryelerin, virüs açısından taşıyıcı olup olmadıklarının denetlenmesi için bazı lüks sitelere girişte, HES kodu sorgulaması zorunlu hale getirildi. İzmir’deki motosikletli kuryeler önlemlere dikkat ederek çalıştıklarını ve uygulamadan memnun olduklarını söyledi. l 

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