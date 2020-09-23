Kuş gibi uçtu

Manisa’da 28 yaşındaki yüzde 80 görme engelli Bayram Sönmez, uçma hayalini İzmir Paraşüt Okulu eğitmenleriyle paylaştı. Sönmez’in isteğini kırmayan eğitmenler, Saruhanlı’ya bağlı Çınaroba Mahallesi’ndeki 460 rakımlı Çınarlıtepe’de yamaç paraşütüyle uçuş deneyimi yaşattı. Hayallerinden birini daha gerçekleştirdiğini belirten Sönmez, “Daha önce yüzmeyi öğrendiğimde de benzer bir mutluluk yaşadım. O zaman kendimi balık gibi hissetmiştim. Şimdi de kuş gibi hissettim” dedi.



