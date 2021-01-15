BİST1.5470.00EURO8.96-0.05USD7.370.15ALTIN437.33-0.50
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Kuşadası örnek’
    ABONE OL
    15.01.2021 - 07:00 |

    ‘Kuşadası örnek’

    CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP Kuşadası İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti, ardından Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Aydın Bölgesel Temsil Kurulu’yla bir araya geldi, sektörün sorunlarını dinledi.

    ‘Kuşadası örnek’

    CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP Kuşadası İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti, ardından Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Aydın Bölgesel Temsil Kurulu’yla bir araya geldi, sektörün sorunlarını dinledi. CHP Kuşadası ilçe örgütünün belediyeyle birçok önemli işe imza attığını belirten Yıldız, “Kuşadası’ndaki partililerimizle her zaman gurur duyduk. Çalışmalarınızla çoğu zaman Türkiye’ye örnek oldunuz” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Uyarılar peş peşe gelmişti! İstanbul'a kar sürprizi

    Son dakika... Uyarılar peş peşe gelmişti! İstanbul'a kar sürprizi

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 3 hafta süresi var...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 3 hafta süresi var...

    Kaynağını araştıracaklar: DSÖ ekibi Wuhan'da

    Kaynağını araştıracaklar: DSÖ ekibi Wuhan'da

    Gerçekler 42 yıl sonra ortaya çıktı

    Gerçekler 42 yıl sonra ortaya çıktı

    Sıradaki Haber