‘Kuşadası örnek’

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP Kuşadası İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti, ardından Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Aydın Bölgesel Temsil Kurulu’yla bir araya geldi, sektörün sorunlarını dinledi. CHP Kuşadası ilçe örgütünün belediyeyle birçok önemli işe imza attığını belirten Yıldız, “Kuşadası’ndaki partililerimizle her zaman gurur duyduk. Çalışmalarınızla çoğu zaman Türkiye’ye örnek oldunuz” dedi.