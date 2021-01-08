Kuşadası parklarına ölümsüz isimler

Kuşadası Belediyesi, Türkiye’nin ve Kuşadası’nın önemli isimlerini daha yeşil bir kent hedefiyle hayata geçirdiği parklarda ölümsüzleştiriyor. Yılın ilk meclis toplantısında alınan kararla, Türkiye’deki sendikal mücadelenin kadın önderlerinden Zehra Kosova’nın ismi Kadınlar Denizi Mahallesi’nde yapımına devam edilen bir parka verildi. 2001 yılında yaşamını yitiren Kosova’nın ismini yaşatacak olan park Şehit Er Serkan Altınkaynak 2. Sokak üzerinde yer alıyor. İstinat duvarı örme işlemi tamamlanan park en kısa süre içerisinde tamamlanacak.