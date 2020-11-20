Kuşadası'nda 7/24 yenileme

Kuşadası Belediyesi, ilçe genelindeki alt ve üstyapı yenileme , eş zamanlı olarak 7/24 esasına göre yürütüyor. Ana arterler üzerinde yer alan turistik çarşılarda, 25 bin 513 metrekarelik doğal taş döşemesi ve 3 bin 700 metrekarelik yeşil alan düzenlemesi yapılacak. Aydınlatma sistemleri yenilenecek, işletmelerin cephe ve tabela düzenlemeleri birbiriyle uyumlu hale getirilecek. Yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında ise 30 yıldır hizmet gitmeyen Bayraklıdede Mahallesi’ne 9 bin metrekare sıcak asfalt döküldü. Başkan Ömer Günel, “Amacımız Kuşadası’nı turizm kentine yakışan bir görünüme kavuşturmak” dedi.