BİST1.3130.00EURO8.990.24USD7.550.05ALTIN452.46-2.50
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Kuşadası'nda 7/24 yenileme
    ABONE OL
    20.11.2020 - 07:00 |

    Kuşadası'nda 7/24 yenileme

    Kuşadası Belediyesi, ilçe genelindeki alt ve üstyapı yenileme , eş zamanlı olarak 7/24 esasına göre yürütüyor.

    Kuşadası'nda 7/24 yenileme

    Kuşadası Belediyesi, ilçe genelindeki alt ve üstyapı yenileme , eş zamanlı olarak 7/24 esasına göre yürütüyor. Ana arterler üzerinde yer alan turistik çarşılarda, 25 bin 513 metrekarelik doğal taş döşemesi ve 3 bin 700 metrekarelik yeşil alan düzenlemesi yapılacak. Aydınlatma sistemleri yenilenecek, işletmelerin cephe ve tabela düzenlemeleri birbiriyle uyumlu hale getirilecek. Yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında ise 30 yıldır hizmet gitmeyen Bayraklıdede Mahallesi’ne 9 bin metrekare sıcak asfalt döküldü. Başkan Ömer Günel, “Amacımız Kuşadası’nı turizm kentine yakışan bir görünüme kavuşturmak” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir | Cuma namazı saat kaçta 20 Kasım 2020?

    Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir | Cuma namazı saat kaçta 20 Kasım 2020?

    Araba sahiplerini ilgilendiriyor! Yüzde 25 indirim ve...

    Araba sahiplerini ilgilendiriyor! Yüzde 25 indirim ve...

    Trump'ın kararı ABD’yi karıştırdı

    Trump'ın kararı ABD’yi karıştırdı

    İstanbul’a yeni 300 metrobüs

    İstanbul’a yeni 300 metrobüs

    Sıradaki Haber