Kuşadası’nda kimse zorda kalmıyor

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 34 kişilik mobil ekiple günde ortalama 800 ihtiyaç sahibi haneye sıcak çorba ve ekmek servisi yaptı. Kalacak yeri olmayan 15 kişiyi otellere yerleştirdi. Öte yandan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in çağrısı ile son 10 günde toplam 7 bin adet dayanışma paketi toplandı.



Böyle zor günlerde belediyelere daha büyük sorumluluk düştüğünü belirten Günel, “Sosyal belediyeciliğin gereğini yapıyoruz. 24 Mart tarihi itibariyle sıcak çorba ve ekmek dağıtımı başlattık. Hayırseverlerden gelen bin adet pet şişe suyu, 65 yaş ve üzeri yaşlılar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşımıza dağıttık. Bin 550 dayanışma paketini de ihtiyaç sahiplerine teslim ettik” dedi.