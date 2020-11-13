Kuşadası’nda Triatlon takımından büyük başarı

Kuşadası Belediye Spor, Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen Oral-B 2020 Puanlı Triatlon Şampiyonası’nın birinci ve ikinci etap yarışlarının ardından final yarışlarında da büyük bir başarıya imza attı. Yarışlara Kuşadası Belediye Spor’u temsilen katılan Ceylin Aslan Türkiye birincisi, Sude Sert ise Türkiye üçüncüsü oldu. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sporun önemine dikkat çekerek, “Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen Oral-B Türkiye Triatlon Şampiyonası final yarışlarında büyük bir azim ve disiplin göstererek Türkiye birinciliği elde eden Ceylin Aslan ve üçüncü olan Sude Sert ile şampiyonaya Kuşadası Belediye Spor’u temsilen katılan tüm sporcularımızı canı gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.