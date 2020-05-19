Kuşadası’ndan 250 bin maske

Kuşadası Belediyesi Güvercin Masa Birimi ile Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, vatandaşlara ücretsiz maske dağıtmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Ömer Günel, yaklaşık 2 ay içinde Emek Atölyeleri’ndeki gönüllü kadınlar tarafından üretilen 250 binin üzerinde maskenin halka ücretsiz olarak dağıtıldığını açıkladı. Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan da, 2 ayda 3 binin üzerinde esnafa, yaklaşık 85 bin maske dağıtıklarını belirtti.