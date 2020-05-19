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    HaberlerEge Haberleri Kuşadası’ndan 250 bin maske
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    19.05.2020 - 07:00 |

    Kuşadası’ndan 250 bin maske

    Kuşadası Belediyesi Güvercin Masa Birimi ile Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, vatandaşlara ücretsiz maske dağıtmaya devam ediyor.

    Kuşadası’ndan 250 bin maske

    Kuşadası Belediyesi Güvercin Masa Birimi ile Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, vatandaşlara ücretsiz maske dağıtmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Ömer Günel, yaklaşık 2 ay içinde Emek Atölyeleri’ndeki gönüllü kadınlar tarafından üretilen 250 binin üzerinde maskenin halka ücretsiz olarak dağıtıldığını açıkladı. Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan da, 2 ayda 3 binin üzerinde esnafa, yaklaşık 85 bin maske dağıtıklarını belirtti.

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